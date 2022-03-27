أوراسكوم للإنشاء للعربية: ارتفاع التكلفة سينعكس على أسعار بعض مشاريعنا

قال الرئيس التنفيذي لأوراسكوم كونستراكشن، أسامة بشاي، إن عام 2021 شهد تطورا في عقود المشاريع بسبب البطء الذي شهدناه في 2020، إلا أن الأوضاع العالمية الحالية سيكون لها تأثير كبير من جهة حجم صرف الحكومات على البنية التحتية.

وأضاف بشاي في مقابلة مع قناة "العربية": "على الرغم من ذلك يوجد توجه كبير من جميع الدول للاستمرار في استثمارات البنية التحتية، ولكن بعض التقلص متوقع بسبب الظروف العالمية".

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وأشار إلى التحدي المرتبط بسلسلة الإمدادات وارتفاع الأسعار، وهذا سيؤثر على مواعيد تسليم المشروعات، لأن بعض الموردين يواجه تحديات في احترام تعاقداتهم لعدم قدرتهم على تسعير الطاقة الداخلة في عملية الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد.

وقال "70% من المشروعات تحت التنفيذ التابعة للشركة توجد في مصر والباقي في مناطق أخرى بينها أميركا. ومن السابق لأوانه الحديث عكس ارتفاع الأسعار على المشاريع التي تنفذها الشركة، وتوجد بعض العقود التي تشمل تعديلات في الأسعار وضوابط بسبب التضخم والظروف العالمية".

وكانت الأرباح الصافية لشركة Orascom Construction قد نمت بعد خصم حقوق الأقلية 43% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 37 مليون دولار.

جاء ذلك بدعم من نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 8% على أساس سنوي. كما تضاعف الدخل من الشركات التابعة ثلاث مرات في الربع الأخير إلى 14 مليون دولار.

أما للعام الماضي بأكمله، فقد نمت الأرباح الصافية بعد خصم حقوق الأقلية 25% إلى 113 مليون دولار.