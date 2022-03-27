رئيس "أجيليتي" للعربية: لا نستبعد إدراج شركة "ترايستار" في السوق

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية، طارق سلطان، إن استراتيجية الشركة تركز على الفرص المحلية ثم الإقليمية والعالمية، وفي هذا الإطار جاء الاستحواذ من جانب شركة ترايستار للنقليات التابعة لـ"أجيليتي" على حصة "إتش إن أيه جروب" والبالغة 51% في مشروع مشترك مع مجموعة "جلينكور"، الأمر الذي يجعل "ترايستار" شركة عالمية مختصة في نقل المشتقات النفطية وغير الغازية وتخزينها.

وأضاف طارق سلطان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أنه من فوائد هذه الصفقة أن شركة "أجيليتي" أصبحت شريكا مع "جلينكور" العالمية وهو ما سيولد فرصا لمساهمينا في جميع أنحاء العالم.

مادة اعلانية

بشأن وجود خطط سابقة لطرح "ترايستار" في سوق دبي، أوضح أن نشاط "ترايستار" تحسن بشكل ملحوظ والصفقة تضيف قيمة لها، وبالإمكان إمكانية طرح "ترايستار" في أي من البورصات بالمستقبل القريب لكننا الآن نركز على تحسين النشاط والأداء التشغيلي.

بشأن نتائج شركة "أجيليتي"، قال الرئيس التنفيذي، إن الشركة أعلنت من قبل عن خطة لتوزيع 20 فلساً للسهم لمدة 3 سنوات قادمة، مع زيادة تشغيلية متوقعة 20% في السنوات القادمة، ولذلك رأى مجلس الإدارة الاستفادة من طفرة الأرباح وعمل مخصصات احترازية خلال 2021، لكي تضمن الشركة استمرارية توزيعات الأرباح للمساهمين مستقبلاً.

وأوضح طارق سلطان، أن الشركة تركز حالياً على استمرارية التوزيعات وربحية السهم، والمخصصات الاحترازية هي نوع من سياسة مجلس الإدارة للتحوط والاستفادة من طفرة الأرباح، وهي عدة أنواع وبحسب طبيعتها فهي مخصصات لسنة واحدة.

وعن أزمة سلاسل التوريد، قال الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي، إنها أصبحت أصعب حالياً مع توجه غالبية الدول إلى توفير دعم نقدي لشركاتها المحلية ومواطنيها وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النقل البحري عالمياً وتسبب في نقص الموارد وازدحام السفن بسبب أزمة أوكرانيا.

وتوقع طارق سلطان، استقرار الظروف الصعبة في سلاسل التوريد.

تضاعف الأرباح الصافية لشركة أجيليتي الكويتية بنحو 23 مرة خلال العام 2021 لتتجاوز 977 مليون دينار كويتي متخطية بكثير متوسط توقعات المحللين.

جاء ذلك بسبب تحقيق الشركة أرباح غير متكررة من بيع شركة اللوجستية العالمية المتكاملة إلى شركة DSV مقابل أسهم في الأخيرة.

أما خلال الربع الأخير من العام الماضي فقد منيت أجيليتي بخسائر صافية بلغت 647 ألف دينار مقابل أرباح بأكثر من 10 ملايين دينار في الربع المماثل من العام الماضي.

في هذا السياق، أوصى مجلس إدارة أجيليتي توزيع أسهم منحة بنسبة 20% وأرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال عن عام 2021.