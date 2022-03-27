السعودية للاستثمار الجريء توقع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 2.4 مليار ريال

وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، اتفاقيات مع عدد من الصناديق الاستثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 2.4 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"الشركة السعودية للاستثمار الجريء" نبيل كوشك، إن الشركة تعمل على تحفيز المستثمرين في القطاع، مضيفا: "استثمرنا حتى الآن في أكثر من 20 صندوقا".

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وأشار إلى توقيع اتفاقيات للاستثمار في صندوقين خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال المنعقد في الرياض اليوم، بينما سنوقع اتفاقيات مع 3 صناديق غدا.

وأكد أن هدف الشركة السعودية للاستثمار الجريء يتمثل في تنويع الخيارات من المستثمرين وصناديق الاستثمار الجريء، لتتركز في قطاعات مختلفة ومراحل نمو متنوعة.

وأفاد أن المملكة شهدت استثمارات من صناديق استثمارية عالمية خلال السنة الأخيرة تحديدا.

وأضاف أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في عدد من صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية والمحلية.