الصين تعثر على الصندوق الأسود الثاني من حطام الطائرة المنكوبة

استعادت الصين الصندوق الأسود الثاني لطائرة بوينغ التي تحطمت في 21 مارس بعد أيام من البحث، بينما يحاول المحققون معرفة ما حدث لرحلة شركة تشاينا إيسترن، والتي كانت تحمل على متنها 132 شخصاً وسقطت بسرعة الصوت من على ارتفاع كبير.

وذكرت محطة CCTV الحكومية الصينية، أنه تم العثور على مسجل بيانات الرحلة على بعد 1.5 متر تحت الأرض صباح اليوم الأحد. وأضافت أن المحققين توصلوا إلى هذا الاكتشاف على جانب التل الشرقي من موقع التحطم في منطقة ريفية جنوب الصين بالقرب من مدينة ووتشو، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يأتي ذلك، بعد عثور المحققين على مسجل الصوت "الصندوق الأسود الأول" في قمرة القيادة لطائرة بوينغ 737-800 NG يوم الأربعاء ويأملون في استخدام البيانات من الصندوقين لفهم الخطأ الذي حدث في الرحلة.

ورغم العثور على الصندوقين، فإن هناك مخاوف بشأن حالة الأجهزة، بسبب سرعة السقوط الكبيرة للطائرة والتي اقتربت من سرعة الصوت، إذ لم يستبعد المسؤولون احتمال تعرض الصندوق الأول، الذي تم إرساله إلى بكين لفك التشفير، لأضرار بالغة عند الاصطدام.

كانت الرحلة MU5735 القادمة من كونمينغ تطير على ارتفاع حوالي 29000 قدم (8839 متراً)، عندما بدأت في السقوط فجأة بشكل حاد.

وخلال دقيقة و35 ثانية، فقدت الطائرة الارتفاع في سقوط شبه عمودي، مما جعلها تقترب من سرعة الصوت، فيما أظهرت البيانات الأولية أن الطائرة استعادت لنحو 10 ثوان توازنها وتوقفت عن الهبوط وبدأت في الصعود قليلاً، قبل أن تهبط مرة أخرى وتصطدم بإحدى التلال.

ولم يكن هناك ناجون بين من كانوا على الرحلة وعددهم 132 شخصاً، بينهم 9 من أفراد الطاقم.

وقالت الصين يوم السبت إنها لم تعثر على أي دليل على وجود مواد متفجرة في حطام الطائرة. وقال مسؤولون إنه تم انتشال حوالي 24 ألف قطعة حطام، كما تم التعرف على رفات 120 شخصاً.