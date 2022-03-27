إيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة تواصل اجتماعي.. انتقد منصته المفضّلة

كتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إنه يفكر بجدية في إنشاء منصة وسائط اجتماعية لأن تويتر فشل في الالتزام بمبدأ حرية التعبير.

وقال ماسك: "بالنظر إلى أن تويتر يعمل بحكم الأمر الواقع مثل ميدان عام، فإن الفشل في الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوض الديمقراطية بشكل أساسي".

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يأتي ذلك، بعد أن غرّد ماسك سابقاً، في 25 مارس قائلا إن "حرية التعبير ضرورية لديمقراطية فاعلة"، وتساءل عما إذا كان تويتر "يلتزم بشدة بهذا المبدأ"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في الأسبوع الماضي، أخبرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أحد القضاة أن تغريدات ماسك حول تسلا ستظل موضع للتحقيقات الحكومية، حتى لو ألغت المحكمة اتفاقه لعام 2018 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات.

ويسعى ماسك إلى إنهاء إشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات على منشوراته على تويتر، مدعياً أن الاتفاقية تُستخدم "للتعدي" على حقوقه في حرية التعبير. كما أنه يطلب من المحكمة منع أمر استدعاء من قبل منظم الأوراق المالية للوثائق المتعلقة بمراجعة تغريداته.

Is a new platform needed? — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022

وبموجب اتفاقية التسوية الخاصة بلجنة الأوراق المالية والبورصات SEC، ستوزع الجهة التنظيمية الأموال التي جمعتها بعد فرض عقوبات على شركة تسلا، وماسك، على المستثمرين الذين خسروا أموالهم في شراء أسهم تسلا، بعد أن ادعى ماسك على تويتر أنه كان يفكر في شطب الشركة من البورصة.