توقعات إيجابية لـ4 قطاعات مدرجة في سوق الأسهم السعودية

قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، إن النفط عامل مهم جدا بالنسبة لتحركات السوق السعودية.

وأشار أبوجامع في مقابلة مع "العربية" إلى أن تنازل الحكومة عن 4% من أرامكو إلى صالح صندوق الاستثمارات العامة انعكس على السوق بزيادة الأسهم الحرة.

مادة اعلانية

وأضاف أبوجامع، أن أرامكو تمثل 21% من سوق الأسهم السعودية، بعد أن كان 7.5% فقط سابقا.

وذكر أن سهم أرامكو هو المؤثر الأكبر في أداء السوق السعودية، بالتالي أي انعكاس على أسعار البترول يؤثر على أرباح أرامكو وعلى السوق.

ولفت إلى أن البنوك تستحوذ على 39-40% من السوق السعودية، مضيفا أن هذا القطاع يستفيد من عمليات رفع الفائدة، لاسيما المصارف الشرعية التي تملك ودائع مجانية بدون فوائد، وتعيد إقراض هذه الأموال للمستثمرين وسط طلب عالٍ في السوق.

وتابع: "أرامكو وقطاع البنوك يستحوذان على 60% من السوق، وكلاهما مدعوم بشكل قوي من عوامل أساسية".

وبين أن قطاع الاتصالات يستحوذ على 5%، موضحا أن القطاع بدأ يتحسن بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة.

وذكر أبوجامع أن قطاع البتروكيماويات يمثل أقل من 20%، وتعد سابك هي المؤثر الأكبر في هذا القطاع.

وتوقع أن تدعم الشركات المدرجة في هذه القطاعات (النفط، والبنوك، والاتصالات، والبتروكيماويات) لأداء السوق خلال الفترة المقبلة.