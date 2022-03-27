رئيس "بنك التنمية" للعربية: تخصيص 11 مليار ريال لدعم  رواد الأعمال في السعودية

قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية السعودي، إبراهيم الراشد، إن البنك لديه خطة لضخ 11 مليار ريال لتمويل 68 ألف منشأة خلال 3 سنوات قادمة.

وذكر الراشد في مقابلة مع "العربية"، أن أهداف البنك تتمثل في التسهيل على رواد الأعمال، واحتضانهم وتعريفهم بالسوق.

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وأشار إلى أن البنك يقوم بتقييم مشاريع رواد الأعمال، ثم يقوم بصرف الدفعات المالية ومتابعة تنفيذ المشروع.

ولفت الراشد إلى توسع البنك في أكثر من 25 منطقة من خلال حاضنات أعمال موجودة، نستهدف منها نشر ثقافة العمل الحر، ونشر ثقافة الشركات الناشئة، ومن ثم تسهيل عملية التمويل من خلال الحلول الرقمية في البنك.

وكشف أن البنك يستطيع تقديم قروضه الاجتماعية للأعمال الحرة في غضون 3 أيام، بينما يقدم قروضا للمنشآت في حدود الشهر.

وتابع: "نستهدف افتتاح 5 حاضنات أعمال، و5 مسرعات خلال العام الحالي".

شهد اليوم الأول من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الرياض توقيع 33 اتفاقية بقيمة تتجاوز 16 مليار ريال.

وعلى هامش المؤتمر أعلن بنك التنمية الاجتماعية تخصيص 11 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال في المملكة، مشيرا إلى أن برامج تمويل الأعمال المقدمة خلال الفترة الماضية تجاوزت قيمتها الـ 10 مليارات ريال، ما ساهم في خلق أكثر من 100 ألف وظيفة حتى الآن.