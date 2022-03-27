"بن داود" تكشف للعربية أسباب الاستحواذ على شركة "التطبيقات الدولية"

قال الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة أحمد عبدالرزاق بن داود، إن صفقة استحواذ شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات (التابعة) على شركة التطبيقات الدولية يتواءم مع نشاط "بن داود".

وأضاف عبدالرزاق، في مقابلة مع "العربية"، أن شركة التطبيقات الدولية بدأت عملها عندما تم تنفيذ أول تطبيق تسوق إلكتروني في المملكة لتسويق وبيع المنتجات الغذائية عن طريق تطبيق "الدانوب".

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وأشار إلى أن "التطبيقات الدولية" قامت بالتوسع عبر إطلاق العلامة التجارية الثانية وهي "بن داود".

وتابع عبدالرزاق: "بحكم توسعنا في المجال الإلكتروني وتغيير سلوك المستهلكين، لاحظنا أن الفرصة مناسبة جدا لإتمام هذه الصفقة".

وأوضح أن المستهدف الاستحواذ على 62% من شركة التطبيقات الدولية بقيمة 107.5 مليون ريال، بجانب دفعتين تعتبران إضافيتين بمستهدفات محددة من ناحية الإيرادات ومعايير الربحية.

وكشف الرئيس التنفيذي أن سبب وجود هذه المستهدفات يتمثل في أن يكون هناك إضافة مالية ملموسة للشركة وذات تأثير إيجابي لقاعدة المساهمين.

وأضاف أن الشركة رصدت تغييرا كبيرا خلال فترة الجائحة، لاسيما وأن المستثمرين أصبحوا متقبلين لفكرة التسوق الإلكتروني بشكل كبير، مشيرا إلى أن فترة ما بعد الجائحة شهدت تسارع الأمور واتضح ذلك في الأنظمة المحلية وبعد الإدراجات سواء في السوق السعودية أو الأسواق المجاورة.

وأكد عبدالرزاق، أن ذلك يعزز وجود الشركات ذات الطابع التسوق الإلكتروني.

وبين عبدالرزاق، أن ارتفاع الأسعار جاء بسبب العوامل السياسية حول العالم ومشكلة تعطل سلاسل الإمداد، مضيفا أن هناك استجابة سريعة من الجهات الرسمية في المملكة أو من الشركات المحلية.

وأفاد: "تعمل بن داود على توفير البدائل المناسبة كاستجابة للتغير الذي تشهده تفضيلات العملاء.. نحاول توفير نفس الأصناف من أماكن مختلفة أو بمواصفات مشابهة".

وأوضح عبدالرزاق أن التغييرات تظهر بشكل متسارع، مضيفا أن الصعوبة في التكيف مع ذلك تكمن في سرعة الاستجابة لما يتواكب مع هذه التغييرات.

وأكد أن خطة الشركة بالاستحواذ تعد واحدة من الاستجابات السريعة للتغييرات التي تحدث في الأسواق، مبينا أن الشركة رأت أن هذه هي الفرصة المناسبة للتوسع بمفهوم "المتاجر المغلقة"، بجانب المتاجر العادية.