سدو المالية للعربية: نستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة بـ4 دول عربية
قصي السيف: الصندوق سيركز على الاستثمارات في السعودية والإمارات ومصر والأردن
تحدث الرئيس التنفيذي لسدو المالية، قصي السيف، عن الاتفاقية مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، للاستثمار في صندوق سدو للمراحل المبكرة والبالغ حجمه 27 مليون دولار.
وقال السيف في مقابلة مع "العربية"، إن "سدو المالية تستهدف الاستثمار في الشركات في مراحل التأسيس المبكرة".
وأشار إلى التركيز على منطقة الشرق الأوسط وتحديدا السعودية والإمارات ومصر والأردن، كونها أسواقا كبيرة ومليئة بالمواهب الشابة التي تنتج حلولا إبداعية.
وبين أن الصندوق لديه شهية لجميع أنواع الشركات، لكن نستهدف الشركات التي تركز على خدمة الشركات.
وتابع: "سيركز الصندوق على التقنيات المالية والفينتك والتقنيات التعليمية، وحلول الأعمال ومجموعة أخرى من القطاعات الواعدة".
وكشف أنه تم البدء بالاستثمار من خلال هذا الصندوق، وخلال العام الحالي سنعلن مجموعة صفقات وجولات استثمارية أخرى.
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