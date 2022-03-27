اقتصاد البحرين
شركة مطار البحرين: تعافي أعداد المسافرين لما قبل الجائحة بنهاية 2023
الجائحة فرضت تقليص النفقات وإعادة النظر بالأولويات
قال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد يوسف البنفلاح، إن قرار تأجيل افتتاح المبنى الجديد لمطار البحرين كان بسبب الجائحة، مؤكداً عدم تسريح أي موظف رغم التحديات.
وأضاف البنفلاح في حديث مع قناة "العربية" على هامش انعقاد المجلس العالمي للمطارات، أنه تم اتخاذ إجراءات لتقليص النفقات وإعادة النظر بالأولويات، مشيرا إلى أن العودة إلى أعداد المسافرين ما قبل الجائحة غير متوقع قبل نهاية 2023.
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ولفت إلى أن الجائحة فرضت تقليص النفقات وإعادة النظر بالأولويات.
وقال رئيس شركة مطار البحرين إن الطاقة الاستيعابية للمطار 14 مليون مسافر سنويا، وعام 2019 شهد مرور 9.7 مليون مسافر.
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