"الخدمات الأرضية" للعربية: قريبون جدا من نقطة التعادل والتشغيل متسارع

قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة السعودية للخدمات الأرضية، محمد مازي، إن رفع الإجراءات الاحترازية ساهم في تحسن العمليات التشغيلية، حيث ارتفعت الرحلات الدولية لتصل إلى 73%، مقارنة بمعدلات التشغيل قبل الجائحة.

وأضاف أن العمليات التشغيلية متسارعة ومع دخول موسم العمرة ورمضان من المتوقع أن تكون وتيرة نسبة التعافي أسرع بشكل كبير.

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"المؤشرات كانت إيجابية في 2021، وتم تقليل مخصص خسائر الانخفاض في القيمة بنحو 49 مليون ريال، كما تحينت مؤشرات الربحية ونتطلع إلى 85% نسبة تشغيل لتحقيق التعدل وقريبون جدا من هذه النقط".

وحول الدعم المقدم من برنامج ساند قال مازي إن الدعم المقدم للشركة من البرنامج انتهت في الربع الثالث، وقد استفادت الشركة بـ64 مليون ريال في 2021، مقابل 210 ملايين ريال، في 2020.

كانت الشركة السعودية للخدمات الأرضية قد قلصت خسائرها السنوية خلال العام الماضي إلى النصف تقريبا لتسجل خسائر صافية بلغت 254 مليونا وأربعمئة ألف ريال.

وعزت الشركة تراجع الخسائر إلى التعافي المستمر للعمليات التشغيلية، والتي أثرت بشكل مباشر على الإيرادات التي نمت 28%، كما أدى التحسن في العمليات التشغيلية والتحصيل إلى تقليل مخصص خسائر الانخفاض في القيمة بنحو 49 مليون ريال، مع ذلك، أشارت الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى أن تكلفة التشغيل زادت بنسبة 11% وذلك لانخفاض الدعم المقدم من برنامج ساند مقارنة بالعام السابق.

أما خلال الربع الأخير من العام الماضي فقد منيت الشركة بخسائر بلغت 101 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 118 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.