الطاقة الإماراتية للعربية: عدم الاستثمار في النفط والغاز سيؤدي لأزمة حقيقية

قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات شريف العلماء، إن حجم استهلاك النفط في العالم عاد لمستويات ما قبل كورونا وليس هناك مصدر طاقة آخر يمكن استبداله بالنفط.

وأضاف العلماء، في مقابلة مع "العربية"، أن استهلاك النفط وصل إلى 100 مليون برميل يوميا.

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وأوضح أن استراتيجية الإمارات لمزيج الطاقة تتضمن 50% من الوقود الأحفوري، و50% من الطاقة النظيفة بما يشمل الطاقة النووية بجانب الطاقة المتجددة.

وأضاف العلماء أن عدم الاستثمار في حقول النفط والغاز سيؤدي إلى أزمة حقيقية في قطاع الطاقة، وسيتراجع إنتاج هذه الحقول بنسبة 8%.

وبين العلماء، أن مشاريع النفط والغاز تستغرق ما بين 5 إلى 7 سنوات لتصل إلى مرحلة الإنتاج، مشيرا إلى أن النفط والغاز جزء لا يتجزأ من مزيج الطاقة العالمي.



من جانبه، قال رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" فهد العجلان، إن للنفط والغاز دورا أساسيا في مزيج الطاقة.

أكد العجلان في مقابلة مع "العربية"، على هامش منتدى الطاقة العالمي، على أهمية أمن الطاقة العالمي وتأمين سلاسل الإمداد، سواء بالنسبة للنفط والغاز أو قطاع الطاقة المتجددة.

وأضاف أن الطاقة المتجددة ستكون جزءا رئيسا من مزيج الطاقة في المستقبل، ولكن نرى أن الوقود الأحفورية سيكون لها دور أيضا.

وأشار إلى أن الهدف هو التركيز على خفض الانبعاثات، مبينا أن السعودية لها تجربة ناجحة في احتجاز الغاز المصاحب والتي نتج عنها إنتاج شبكة الغاز الرئيسية وبناء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وإنشاء صناعة البتروكيماويات.