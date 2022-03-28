تمويل مشروع للهيدروجين بـ5 مليارات دولار في نيوم.. على وشك الحسم

يقترب تحالف الشركات المشغلة لمشروع الهيدروجين العملاق في نيوم، والذي تقدر تكلفته بنحو 5 مليارات دولار، من حسم الإغلاق المالي للمشروع مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للبنوك لإرسال عروض التمويل، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ"العربية.نت".

وقالت المصادر إن المهلة المحددة للبنوك لإرسال العروض إلى الشركات المشغلة للمشروع تنتهي في غضون 3 أيام، وبالتحديد في نهاية الشهر الحالي، بعد أن جرى تمديدها لمدة أسبوعين منذ منتصف الشهر الجاري بعد طلبات واستفسارات من البنوك حول المشروع.

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يعد المشروع مشتركا ما بين شركات إير برودكتس وأكوا باور ونيوم، وتتوزع ملكيته بالتساوي فيما بينها، وينتظر أن ينتج 1.2 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء مع بدء متوقع للإنتاج في 2025.

ونيوم التي جرى الإعلان عنها في 2017 باعتبارها إحدى دعائم الخطط السعودية لتنويع موارد الاقتصاد، هي مشروع تطويري فائق التكنولوجيا على البحر الأحمر تضم عدة مناطق منها منطقة صناعية ومناطق للخدمات اللوجستية، ومن المتوقع إتمامها في 2025.

وأضافت المصادر أن هيكل تمويل المشروع يتوزع ما بين نحو 80% من التسهيلات الائتمانية و20% من الموارد المالية للشركات المشغلة للمشروع. فيما ينتظر أن تبلغ تكلفة التمويل نحو 150 نقطة أساس عند سعر الفائدة الأميركية من خلال تمويل طويل تبلغ مدته 25 عاما.

يذكر أن إير برودكتس التي تعمل مع الشركات السعودية على تطوير المشروع، هي أكبر شركة في العالم لإنتاج الهيدروجين ومقرها نيويورك.