هواوي تسجل أول انخفاض سنوي في الإيرادات.. والأرباح مفاجأة

سجلت نتائج أعمال شركة هواوي أول انخفاض سنوي في الإيرادات على الإطلاق خلال العام 2021، مدفوعاً بتأثير العقوبات الأميركية على الشركة.

إلا أن هذا لم يمنع عملاق التكنولوجيا الصيني من تعزيز أرباحه خلال العام الماضي.

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قالت المديرة المالية لشركة هواوي، منغ وانزهو: "على الرغم من انخفاض الإيرادات في 2021، تتزايد قدرتنا على جني الأرباح وتوليد التدفقات النقدية، ونحن أكثر قدرة على التعامل مع حالة عدم اليقين بخصوص أعمال الشركة".

يُعد التقرير السنوي لشركة هواوي الذي صدر اليوم الاثنين، أول حدث رفيع المستوى تقوده منغ منذ عودتها إلى الصين من كندا، بعد مفاوضات دامت 3 سنوات لتسليم ابنة رئيس شركة هواوي، والتي كانت مطلوبة من الولايات المتحدة بسبب اتهامات بخداع مسؤولين من شركات أميركية.

وفي العام الماضي، حققت هواوي إيرادات بلغت 636.8 مليار يوان صيني (99.9 مليار دولار)، بانخفاض 28.5% على أساس سنوي. فيما ارتفع صافي الربح العام الماضي بنسبة 75.9% على أساس سنوي إلى 113.7 مليار يوان.

في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تم وضع هواوي على قائمة سوداء بالولايات المتحدة تسمى قائمة الكيانات التي منعت الشركات الأميركية من تصدير المكونات والبرامج الرئيسية إليها. وسعت واشنطن إلى قطع وصول هواوي إلى الرقائق المتطورة المطلوبة للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى. ونتيجة لذلك، تراجعت حصة هواوي في سوق الهواتف الذكية عالمياً.

في الوقت نفسه، وصفت الولايات المتحدة هواوي بأنها تهديد للأمن القومي، وحثت الدول الأخرى على عدم استخدام معدات الاتصالات الخاصة بها لشبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول، وهو ما نفته هواوي مراراً وتكراراً.

وكان لهذه التحركات تأثير كبير على وحدات الأعمال في الشركة، إذ حقق قسم المستهلكين في هواوي، الذي يضم مبيعات الهواتف الذكية ومنتجات أخرى، 243.4 مليار يوان في 2021، بانخفاض يقارب 50% على أساس سنوي.

فيما سجلت أعمال الشبكات، التي تشمل مبيعات معدات الاتصالات، إيرادات قدرها 281.5 مليار يوان، بانخفاض بنحو 7% على أساس سنوي.

وكانت إحدى النقاط المضيئة للشركة هي نشاطها التجاري الناشئ، وهو أصغر قسم في الوقت الحالي، لكن شركة هواوي تركز بشدة على تحمل الركود، الأمر الذي يشمل وحدة مؤسسة هواوي للحوسبة السحابية.

ولمواجهة العقوبات الأميركية، تستثمر هواوي بكثافة في مجالات جديدة بما في ذلك صناعة السيارات وتوظيف المزيد من العلماء للتركيز على تطوير التكنولوجيا.

وأنفقت هواوي 142.7 مليار يوان على البحث والتطوير في 2021، بزيادة طفيفة عن رقم 2020 البالغ 141.9 مليار يوان.

بدوره، قال الرئيس المشارك لشركة هواوي، قوه بينغ: "بالاعتماد على الموهبة والبحث العلمي والروح الابتكارية، سنزيد الاستثمار باستمرار لإعادة تشكيل نماذجنا للنظريات الأساسية والهندسة المعمارية والبرمجيات، وبناء قدرتنا التنافسية على المدى الطويل".

وعلى الرغم من أن هواوي ليست شركة عامة مدرجة في البورصات، لكنها تصدر نتائجها السنوية التي تقول إنه تم تدقيقها من قبل شركة المحاسبة KPMG.