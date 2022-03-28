"اقتصادية أبوظبي" للعربية: تطبيق ضريبة الدخل لن يؤثر سلبا على قدوم الشركات

توقع رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد الشرفا، أن يرتفع عدد الشركات القادمة إلى الإمارات في الأعوام المقبلة على الرغم من التوقعات بتطبيق ضريبة الدخل على الشركات في العام المقبل.

وأضاف الشرفا في مقابلة مع "العربية"، أن بدء تطبيق الضريبة بنسبة 9%، سيصاحبه تخفيضات متوقعة في الرسوم ومبادرات أخرى أطلقتها الحكومة لتسهيل الأعمال.

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وأشار إلى أن أبوظبي وجدت في وباء كورونا فرصة لتجديد التشريعات والقوانين، منها إصدار تشريع يسهل تملك المستثمرين الأجانب 100% للشركات.

وأكد أن استراتيجية الدائرة الاقتصادية في أبوظبي تركز على القطاعات ككل، أبرزها 6 قطاعات تضم (التقنيات المالية، والفينتك، والسياحة، والصحة والدواء، والبحوث، والتكنولوجيا والرزاعية).

وحول تنظيم تداول العملات الرقمية في الإمارات، قال الشرفا إن العملات الرقمية يتم وضع إطار قانون عام لها عن طريق البنك المركزي الإماراتي، أما الأصول المشفرة فإن هيئة السلع الاتحادية هي المسؤول عن وضع الإطار القانوني لها، مضيفا: "نعمل على توحيد كل القوانين الموجودة لكل الأصول بغرض التسهيل على الشركات الناشئة خصوصا في تقنيات الفينتك".