اختراع ثوري ينتج الماء من الهواء.. بيل غيتس وبلاك روك من بين الداعمين

دعم الملياردير المؤسس لشركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، وأكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، بلاك روك، شركة ناشئة يمكنها إنتاج الماء من الهواء عبر ألواح شمسية.

وتولد الألواح التي تصنعها شركة Source Global المياه من الهواء، ما يعد مفيدا بشدة في الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى المياه.

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تأسست الشركة على أساس اختراع الرئيس التنفيذي، كودي فريزين للألواح في العام 2014 في كليات إيرا إيه فولتون للهندسة بجامعة ولاية أريزونا، حيث يعمل عضواً في هيئة التدريس، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبعد عام، حوّل فريزين العلم إلى شركة Source Global، والتي تبيع اللوح الشمسي الواحد بنحو 2000 دولار للقطعة.

قال فريزين: "نأخذ ضوء الشمس والهواء ويمكننا إنتاج مياه شرب مثالية في أي مكان على هذا الكوكب، ولذا فإننا نأخذ المياه التي كانت تاريخياً على الأرجح التحدي الأكبر للبشرية ونحولها إلى مورد متجدد مثالي بشكل أساسي في كل مكان".

تمتص الألواح بخار الماء أو الرطوبة من الهواء وتقوم بتعبئته في شكل أكثر تركيزاً بحوالي 10000 مرة من الغلاف الجوي، وباستخدام حرارة الشمس، يحول النظام الجزيئات إلى ماء سائل، يتم تجميعه في خزان داخل الألواح ثم يتم إطلاقه كمياه نقية.

وبحلول العام 2018، قام فريزين بتركيب مجموعة من 40 لوحاً مائياً في كينيا، حيث واجه أعضاء مؤسسة Samburu Girls Foundation خطراً يومياً في رحلاتهم للعثور على الماء.

تم تركيب الألواح المائية الخاصة بالمصدر في 52 دولة في 450 مشروعاً منفصلاً. وجمعت الشركة 150 مليون دولار من مستثمرين من بينهم بيل غيتس، وBreakthrough Energy Ventures، وبلاك روك، وDuke Energy، وLightsmith Group.

وهناك حاجة ماسة إلى هذا النوع من التكنولوجيا في أماكن مثل الهند، حيث يقدر عدد القرى التي تفتقر إلى مياه الشرب النظيفة بـ 800 ألف قرية.

واستشهد فريزين بمنظمة الصحة العالمية، موضحاً أنه بحلول 2025 "سيكون نصف سكان العالم يعيشون في المناطق التي لديها حاجة ماسة للوصول إلى المياه".