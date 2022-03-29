الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية يقفز لـ19.3 مليار دولار في 2021

قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 257% في العام 2021، إلى 72.32 مليار ريال (19.29 مليار دولار)، مقارنة بنحو 20.25 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في 2020، وفقاً لتحليل أجرته "العربية.نت"، على بيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

وبينما يواصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، الارتفاع للعام الثالث على التوالي، فإنه خلال العام الماضي سجل أعلى قيمة له منذ عام 2010.

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جاء ذلك بعد ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى نحو 7.25 مليار ريال (1.93 مليار دولار) في الربع الرابع من 2021، مقارنة بنحو 7.01 مليار ريال (1.87 مليار دولار) في الربع المماثل من 2020.

يذكر أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية قفز إلى 51.86 مليار ريال (نحو 13.829 مليار دولار) في الربع الثاني من 2021، مقارنة بنحو 3.098 مليار ريال (0.826 مليار دولار) في الربع المماثل من 2020، بزيادة نحو 1574%.

وذلك بعد أن شهد الربع الثاني من 2021، موافقة شركة أرامكو السعودية في أبريل 2021، على بيع حصة أقلية في خطوط الأنابيب التابعة لها مقابل 12.4 مليار دولار إلى كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي، وهي أكبر صفقة للشركة منذ طرح عام أولي قياسي جمعت فيه 29.4 مليار دولار في أواخر 2019.

وكان وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، كشف عن قفزة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العام الحالي حتى من دون احتساب صفقة خطوط أنابيب نفط أرامكو الضخمة.

وشهد العام 2020 ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى نحو 5.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.6 مليار دولار في 2019، بزيادة نحو 17.4%.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، لتستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنويا بحلول 2030، ضمن مستهدفات لزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816% خلال 10 أعوام من 2021 حتى 2030، أي مضاعفته بأكثر من 19 مرة.