رئيس "سنام" للعربية: المفوضية الأوروبية تراهن على هذا البديل لاستبدال الغاز الروسي

قال الرئيس التنفيذي لشركة "سنام" ماركو ألفيرا، إن "سنام" هي أكبر شركة للأنابيب في العالم خارج روسيا، ولديها أنابيب في إيطاليا وشمال إفريقيا وفي اليونان وجنوب فرنسا والنمسا وبريطانيا وبلجيكا والإمارات وبين إسرائيل ومصر.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء: "لدينا أكبر محفظة لتخزين الغاز في العالم".

مادة اعلانية

وأوضح أن نحو 40% من الغاز الروسي يمر عبر إيطاليا، فيما تمتلك "سنام" 1.5% من الخط.

وأشار إلى أن اعتماد إيطاليا وأوروبا على الغاز الروسي ملحوظ جدا.

وقال ماركو ألفيرا، إن إيطاليا أكثر دولة في العالم تتنوع فيها مصادر الغاز، فلديها أنبوب من تونس إلى سيسيليا جنوب إيطاليا، كما لديها أنبوبان من ليبيا وآخر من بحر قزوين من أذربيجان ويمر من خلال جورجيا وتركيا واليونان وألبانيا إلى إيطاليا أنبوب طويل جدا لتأمين الغاز من أذربيجان وتنويعه بعيدا عن الغاز الروسي.

وأضاف أن هناك أنبوبا من سويسرا إلى شمال أوروبا ثم لديها أنبوب يعبر النمسا يحمل الغاز الروسي، موضحاً أن إيطاليا في وضع جيد لأن لديها الغاز الطبيعي المسال أيضا.

وقال الرئيس التنفيذي، إن شركة "سنام" سارعت لشراء محطة إعادة تغويز عائمة جديدة سترسيها في إيطاليا لرفع قدرة إعادة التغويز.

وأضاف ماركو ألفيرا، أن التحدي كبير أمام أوروبا للاستغناء عن الغاز الروسي، لكن أعتقد حدوث زيادة الغاز الطبيعي المسال والغاز من شمال إفريقيا وأيضا الهيدروجين.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "سنام"، أن المفوضية الأوروبية تراهن على الهيدروجين وهي من وجهة نظرها "أننا إذا خلقنا الطلب للهيدروجين فنحن ننشئ المصانع للأجهزة التي تصنع الهيدروجين من المياه ومع بناء المصانع تتراجع التكاليف من 100 دولار لكل ميغاواط ساعة، وهو السعر ذاته الذي يتم دفعه مقابل الغاز الروسي أو القطري إلى 25 دولارا خلال 6 أو 7 سنوات، وهذا سيغير معايير اللعبة.