رئيس ليندو للعربية: نتطلع لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية بمليار ريال

كشف الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ليندو أسامة الراعي، عن إصدار أول ترخيص من قِبل البنك المركزي لنشاط التمويل الجماعي بالدين لشركة "ليندو السعودية للتمويل".

وأضاف الراعي في مقابلة مع "العربية" وعلى هامش منتدى ريادة الأعمال في الرياض، أن الشركة تتطلع لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من مليار ريال في المرحلة القادمة.

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وأشار الراعي إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من ربع مليار ريال حتى الآن.

وأكد أن "ليندو" تسعى للتوسع في جميع أنحاء المملكة وبمنتجات جديدة.

وأفاد الراعي: "حجم التمويل داخل المملكة من البنوك والشركات التمويل يصل إلى 130 مليار ريال ومتوقع أن يتضاعف إلى أكثر 500 مليار ريال خلال 10 سنوات، وفق تقرير منشآت والبنك المركزي".

ولفت إلى أنه عند إطلاق منصة ليندو كان هناك منتج تمويلي واحد فقط هو منتج "فواتير ومستخلصات" للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الجهات الكبيرة.

وكشف أنه بعد إصدار الترخيص سيتم إطلاق 4 منتجات خلال الأشهر القادمة، وسيكون هناك توسع في جميع أنحاء المملكة بعد أن كان التمويل مركز في الرياض والشرقية والغربية.