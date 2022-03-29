برنامج "كفالة" للعربية: وقعنا 12 اتفاقية في مؤتمر ريادة الأعمال بـ1.68 مليار دولار

صرح مدير عام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، هُمام هاشم، إن 60 جهة استفادت من برنامج كفالة بينها 12 بنكاً سعودياً.

وأضاف هاشم في مقابلة مع "العربية"، أن مجموع الاتفاقيات التي تم توقيعها في مؤتمر ريادة الأعمال العالمي المنعقد في الرياض بلغ 12 اتفاقية بقيمة تجاوزت 1.68 مليار دولار.

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وأوضح أن برنامج كفالة يقوم بتقديم الضمانات المالية للبنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، مشيرا إلى أن البرنامج تأسس قبل 22 عاما.

وتابع: "أن البرنامج بدأ أعماله بمبادرة من الحكومة السعودية برأسمال 100 مليون ريال مدفوع، بالإضافة إلى 100 مليون ريال مدفوعة كهبة من البنوك السعودية".

وقال إن إجمالي القروض التي أطلقت عبر برنامج "كفالة" تتجاوز 61 مليار ريال بقيمة ضمانات تتجاوز 45 مليار ريال، واستفادت 14.5 منشأة على أكثر من 45 ألف ضمان ودراسة ائتمانية تمت عبر البرنامج.