الظلام يخيم على شرق لندن.. وبنوك كبرى تعيد موظفيها للمنازل

دفع انقطاع التيار الكهربائي الموظفين في منطقة كناري وارف في شرق لندن، للعمل من المنزل لحين حل المشكلة المستمرة منذ أمس وحتى اليوم الأربعاء.

واضطر العديد من موظفي سيتي غروب في المملكة المتحدة إلى العودة للعمل من منازلهم أو إعادة توجيه أعمالهم إلى مكاتب أخرى يوم الثلاثاء، عندما فقدت أجزاء من المبنى في كناري وارف استمرارية التيار الكهربائي، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ورجحت مصادر استمرار الاضطراب لفترة أطول، وفقاً لمذكرة موجهة إلى فريق العمل من مسؤول سيتي غروب في المملكة المتحدة، جيمس باردريك.

وكتب باردريك يوم الثلاثاء: "نتوقع استمرار انقطاع الكهرباء في كناري وارف وحولها غداً، وربما لفترة أطول من الوقت".

وفي مذكرة أخرى اليوم الأربعاء، قال باردريك إنه بينما كان مكتب سيتي غروب مفتوحاً وعاملاً، نصح البنك الموظفين بالعمل من المنزل أثناء استمرار إصلاح أنظمة الطاقة.

وكتب: "لقد تأثرت البنية التحتية لإمدادات الطاقة التي تخدم مبنى سيتي غروب في كناري وارف بشكل كبير ولا تزال إمكانية استعادتها غير مؤكدة".

وأضاف أن مكاتب البنك حالياً تعمل عبر مزيج من الطاقة من "كهرباء المملكة المتحدة"، ونظام التوليد الاحتياطي الخاص بالبنك، بينما يتم العمل على استعادة الطاقة الكهربائية في أحد المباني التابعة للبنك.

وفقاً لموقع UK Power Networks، المشغل للكابلات الكهربائية في جميع أنحاء لندن وجنوب شرق إنجلترا، فإنه من المتوقع استعادة التيار قبل نهاية يوم عمل الأربعاء.

ولم يكن سيتي غروب وحده، إذ تعرض مقر بنك HSBC Holdings Plc، إلى انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يوم الثلاثاء، مما دفع البنك إلى تفعيل مولدات إضافية للحفاظ على الإمداد بالكهرباء لفرقه التجارية في لندن، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

كما تعرض بنك كريدي سويس غروب، لانقطاع التيار، إلا أن التأثير كان محدوداً، بعد استخدام البنك لإمدادات ثانوية لضمان عدم حدوث أي خلل مادي في عملياته.

وفي مكان قريب، كان مكتب مورغان ستانلي، في كابوت سكوير، يعمل أيضاً على طاقة المولدات اليوم الأربعاء، فيما لم يواجه بنك باركليز أي مشاكل.