غورغييفا للعربية: عالم العملات الرقمية يتوسع وقد نرى بعض التحولات

قال المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في مقابلة مع "العربية"، إن عالم العملات الرقمية يبدأ بالتوسع وقد نرى بعض التحولات.

وأضافت غورغييفا، في مقابلة مع "العربية"، أن "الناس يثقون بالعملة عندما تكون هذه العملة مدعومة بمؤسسات وأصول قوية".

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وتابعت: "لا يزال هذا هو الحال عندما نتحدث عن الدولار"، مؤكدة أنه لا يجب التسرع بالقول وداعاً للدولار الأميركي كعملة احتياطي عالمي.

وأفادت مديرة الصندوق: "كل هذا الكلام سابق لأوانه لأن الدولار مفضل كعملة احتياطية لمتانة الاحتياطي الفيدرالي، ووزارة الخزانة، وعمق أسواق رأس المال... بالطبع مع تطور العالم، هناك فرص أخرى لبناء الاحتياطيات".

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكدت أن هذا لن يبعد الدولار لأن الولايات المتحدة بدأت تدرس إصدار الدولار الرقمي.

وبينت أن العقد الماضي شهد تقلص حصة الدولار كعملة احتياطي من 70% إلى 60%، أي بتراجع 10%، موضحة أن الدولار الأسترالي، والكرونا السويدية، والفرنك السويسري شكلوا 25% فقط من هذه النسبة المفقودة للدولار، كما استحوذت الرنمينبي على حصة لأن الميزة المشتركة لهذه العملات أنها مدعومة بمؤسسات قوية وشفافة.