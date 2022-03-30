صندوق النقد للعربية: نعمل مع مصر على برنامج جديد يحمي الفئات الأكثر ضعفا

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في لقاء خاص مع العربية، إن مصر اتخذت إجراءات مناسبة للحد من الضغوطات الخارجية والتراجع في الاحتياطيات.

وأضافت غورغييفا، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقد في دبي: "يجري العمل حاليا على برنامج جديد لحماية الشريحة الفقيرة من أسعار الغذاء والطاقة".

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وتابعت: "من المؤسف أن نرى مصر التي قامت بإصلاحات اقتصادية كثيرة متأثرة سلبا بارتفاع أسعار الغذاء لاعتماد البلاد على الواردات من أوكرانيا وروسيا من جهة وبتراجع السياحة من جهة أخرى لارتيادها بشكل دومي من قبل السياح الروس والأوكرانيين".

وأضافت أن الحكومة والبنك المركزي حددا بسرعة الضغوط والتراجع في الاحتياطيات واتخذا القرار المناسب وهو بالسماح لسعر الصرف بقيادة السوق وأيضا اتخذا القرار الصحيح للتفاوض مع الصندوق مرة أخرى.

وأفادت مديرة الصندوق: "نحن شريكان جيدان وعملنا جيدا في البرنامج السابق ونحن الآن نعمل معا لتحديد كيفية مساعدة مصر".

وقالت غورغييفا: "وضع شبكات حماية أفضل والمزيد من المساعدة الاجتماعية المستهدفة كان إنجازاً مهماً في البرنامج السابق.. نريد أن نتأكد هذه المرة من أن البرنامج مبني بطريقة تحمي فئات المجتمع الأكثر ضعفا خصوصاً وأن المشكلة هي أسعار الغذاء والطاقة والتي تؤثر على الشرائح الفقيرة".

وأكدت أن القرار سيعتمد على البيانات ونحن بصدد الحصول عليها من البنك المركزي ووزارة المالية، وسيجري تقييمها.

وأضافت مديرة الصندوق أن مصر تحمي الأسس السليمة التي حققتها بما في ذلك الاحتياطيات التي تمنح المستثمرين الثقة.