متسللون يسرقون 500 مليون دولار داخل لعبة.. لن تصدق كيف فعلوها

قالت شركة ناشئة للعملات المشفرة تدير لعبة شهيرة على الإنترنت تسمى "Axie Infinity"، إن قراصنة سرقوا عملات مشفرة بأكثر من 500 مليون دولار.

وأضافت شركة "Sky Mavis Ltd"، إن القراصنة تسللوا إلى جزء من شبكة "Ronin"، التي تعمل عليها اللعبة، وتمكنوا من الوصول إلى الحسابات التي تحتفظ بالعملات المشفرة، وسرقوا 173.600 إيثريوم و25.5 مليون من العملة المستقرة "USDC".

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وقال رئيس العمليات والمؤسس المشارك للشركة، ألكسندر لارسن: "حدث الخرق عبر طريقة تدعى الهندسة الاجتماعية، وليس بسبب عيب فني"، وفقاً لما ذكرته "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يشار إلى أن "الهندسة الاجتماعية"، هي عبارة عن مجموعة من الحيل والتقنيات المستخدمة لخداع الناس وجعلهم يقومون بعمل ما أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية.

وقد تـستخدم الهندسة الاجتماعية دون الاعتماد على أي تقنية والاعتماد فقط على أساليب الاحتيال للحصول على معلومات خاصة من الضحية.

وبينما لا يستطيع المستخدمون الآن سحب الأموال أو إيداعها في شبكة "Ronin"، قال لارسن، إن "Sky Mavis" ملتزمة بضمان استرداد جميع الأموال المسروقة أو سدادها.

ويعد هذا الاحتيال، ثاني أكبر اختراق في قطاع التشفير على الإطلاق، وفقاً لشركة التحليلات "Elliptic".

وشاركت "Sky Mavis" رابطاً يوضح أن الأموال المسروقة لاتزال في محفظة المخترق.

وقالت الشركة إنها تعمل مع شركة التحليلات "Chainalysis" لتتبع الأموال المسروقة.