"كيبكو" للعربية: نحضر للدمج مع "القرين للبتروكيماويات" عن طريق الضم

قال نائب رئيس المدراء الماليين لمجموعة شركة مشاريع الكويت "كيبكو"، مصطفى الشامي، إن الشركة تحضر للدمج مع شركة "القرين للبتروكيماويات" عن طريق الضم، مشيرا إلى أن هناك عدة مراحل للدمج، حيث لا يزال الموضوع في المرحلة الأولى.

وأضاف الشامي في مقابلة مع "العربية"، أن الدمج سيوجد كيانا قابضا أكبر من حيث التنويع بالمحفظة الاستثمارية، بحيث تكون أكثر تكاملا، لافتا إلى أن الكيان الجديد يساعد على التحوط من تقلبات الأسواق والتحديات الجيوسياسية.

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وذكر أن عقد "بي أو تي" مع "مارينا مول" ينتهي في العام 2024، مشيرا إلى أن هناك أملا في تجديد العقد.

وبيّن الشامي أن الشركة جنّبت مخصصات حتى عام 2024، تحوطا لعدم تجديد عقد "مارينا مول".

وأوضح أن سبب خسارة الشركة خلال الربع الرابع من العام الماضي يعود بشكل رئيس إلى أخذ المخصصات خلال الربع الأخير، لافتا إلى أن المخصصات كانت على الاستثمارات بشكل عام، خصوصا العقارية منها.

وأفاد الشامي، بأن العام 2021، شهد نموا في أرباح شركات "مشاريع الكويت" الرئيسية، لاسيما في قطاع البنوك والتأمين، متوقعا أرباحا أكبر خلال العام 2022.

يشار إلى أن شركة مشاريع الكويت، سجلت صافي أرباح بلغت 7.2 مليون دينار بنهاية عام 2021، مقابل 1.14 مليون دينار خلال عام 2020.