أثرياء العالم في زمن الحرب.. 101 مليار دولار مكاسب في شهر

على الرغم من التداعيات التي خلفتها الحرب الروسية في أوكرانيا على جميع الأنشطة الاستثمارية، فقد تمكن أكبر 10 أثرياء في العالم من إضافة المزيد إلى ثرواتهم منذ اندلاع الحرب وحتى الآن. وفيما سجلت ثروات 9 من أكبر 10 أثرياء في العالم زيادات في ثرواتهم بنسب تراوحت بين أقل من 2% حتى 22%، سجل ملياردير واحد خسائر في صافي ثروته بنسبة بلغت نحو 10.6%.

الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت"، يشير إلى أن 9 من بين أكبر 10 أثرياء سجلوا مكاسب بلغت قيمتها نحو 118.3 مليار دولار، حيث ارتفعت ثرواتهم المجمعة من مستوى 1141.1 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، إلى نحو 1259.4 مليار دولار في الوقت الحالي، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.3%.

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لكن بالنسبة للقيمة المجمعة لثروات أكبر 10 أثرياء، فقد سجلت ارتفاعاً منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا بنسبة 7.7% بعدما زادت بقيمة 101.3 مليار دولار مرتفعة من مستوى 1301.1 مليار دولار إلى نحو 1402.4 مليار دولار في الوقت الحالي.

"إيلون ماسك" يواصل تصدر القائمة

في صدارة القائمة، جاء الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، والذي قفزت ثروته بنسبة 16.3% رابحاً نحو 36 مليار دولار بعدما زادت ثروته من مستوى 220 مليار دولار في نهاية تعاملات شهر فبراير الماضي، إلى نحو 256 مليار دولار في الوقت الحالي.

في المركز الثاني حل الثري الأميركي جيف بيزوس الذي ارتفعت ثروته بنسبة 7.3% بعدما أضاف نحو 13 مليار دولار إلى ثروته التي ارتفعت من مستوى 177 مليار دولار إلى نحو 190 مليار دولار.

وفيما حل الملياردير برنارد أرنولت في المركز الثالث، فقد كان الثري الوحيد الذي شهدت ثروته تراجعاً بنسبة 10.6% خاسراً نحو 17 مليار دولار من ثروته التي انخفضت من مستوى 160 مليار دولار إلى 143 مليار دولار في الوقت الحالي.

وجاء الملياردير الأميركي بيل غيتس في المركز الرابع، وسجلت ثروته ارتفاعاً بنسبة 6.4% بعدما ربح نحو 8 مليارات دولار لتشهد ثروته صعوداً من مستوى 125 مليار دولار إلى نحو 133 مليار دولار.

في المركز الخامس جاء الملياردير وارن بافيت، الذي ارتفعت ثروته بنسبة 14% رابحاً نحو 16 مليار دولار بعدما قفزت ثروته من مستوى 114 مليار دولار إلى نحو 130 مليار دولار في الوقت الحالي.

"موكيش أمباني" يحصد أكبر زيادة بالنسبة المئوية

فيما سجلت ثروة الملياردير لاري بيغ، الذي حل في المركز السادس بين أكبر أثرياء العالم، ارتفاعاً بنسبة 7.7% رابحاً نحو 9 مليارات دولار بعدما ارتفعت ثروته من مستوى 117 مليار دولار إلى نحو 126 مليار دولار.

وحل الملياردير سيرغي برين في المركز السابع، وشهدت ثروته ارتفاعاً بنسبة 7% رابحاً نحو 8 مليارات دولار بعدما ارتفعت ثروته من 112 مليار دولار إلى 120 مليار دولار.

وسجلت ثروة الملياردير ستيف بالمر الذي حل في المركز الثامن بين أثرياء العالم، ارتفاعاً بنسبة 1.9% نحو 2 مليار دولار بعدما زادت ثروته من مستوى 104 مليارات دولار إلى نحو 106 مليارات دولار.

وحل الملياردير لاري إليسون في المركز التاسع بين قائمة أكبر أثرياء العالم، وسحلت ثروته ارتفاعاً بنسبة 9.3% رابحاً نحو 8.7 مليار دولار بعدما صعدت ثروته من مستوى 93.3 مليار دولار إلى نحو 102 مليار دولار.

فيما سجلت ثروة الملياردير موكيش أمباني الذي جاء في المركز العاشر بين أكبر 10 أثرياء في العالم، ارتفاعاً بنسبة 22.3% رابحاً نحو 17.6 مليار دولار بعدما ارتفعت ثروته من مستوى 78.8 مليار دولار إلى نحو 96.4 مليار دولار.