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بيتك كابيتال للعربية: هذا ما دعم البورصة الكويتية منذ بداية العام

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اقتصاد الكويت

بيتك كابيتال للعربية: هذا ما دعم البورصة الكويتية منذ بداية العام

"ساك" العقارية تستحوذ على حصة 10% في "الاستثمارات الوطنية"

دبي - العربية.نت

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قال مدير محفظة في بيتك كابيتال، محمد أحمد الحمد، إن الصفقة التي تمت بين شركتي "ساك" العقارية و"الاستثمارات الوطنية" في الكويت، هي صفقة خاصة وإيجابية على الأسواق، حيث تم الإعلان عن شراء "ساك" حصة 10% بخصم في "الاستثمارات الوطنية".

وأضاف الحمد في مقابلة مع "العربية"، أن ذلك تزامن مع إعلان شركة الاستثمارات الوطنية عن توزيع 45 فلسا، التي تعد أعلى توزيعات بتاريخ الشركة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، دعم مؤشرات البورصة الكويتية، حيث أغلق المؤشر الرئيسي اليوم مرتفعا بنسبة تبلغ نحو 18% منذ بداية العام 2022.

وأضاف الحمد أن من الأسباب الأخرى المهمة التي دعمت السوق، هي تعافي البنوك من تداعيات جائحة "كورونا" التي شهدها القطاع خلال العامين السابقين.

واعتبر أن صعود البورصة الكويتية، مستحق ويتواكب مع نشاط أغلب الشركات والصفقات الكبيرة التي تمت مؤخرا.

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