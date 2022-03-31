كيف تحرك الجنيه المصري مقابل الدولار بعد الوديعة السعودية؟

فيما تشهد سوق الصرف حالة من الاستقرار، فقد أضافت الوديعة السعودية التي تم الإعلان عنها أمس، المزيد من الاستقرار في سوق الصرف ليجري تداول الدولار عند مستويات بين 18.21 جنيهاً للشراء، و18.39 جنيهاً للبيع.

وأمس، تلقت القاهرة وديعة سعودية بقيمة 5 مليارات دولار، لدعم احتياطيها النقدي من العملات الأجنبية. وفي رد مقتضب، أكد مساعد محافظ البنك المركزي، إيهاب نصر، حصول البنك على الوديعة السعودية، لدعم رصيد الاحتياطي، رافضاً التعليق على أية تفاصيل أخرى.

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في سوق الصرف، ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت"، فقد كان أعلى سعر للدولار في بنوك الشركة كريدي أغريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ سعر صرف الدولار 18.27 جنيهاً للشراء، و 18.37 جنيهاً للبيع.

وفي بنك الاستثمار العربي، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.26 جنيهاً للشراء، و 18.36 جنيهاً للبيع. وفي 4 بنوك بقيادة بنك القاهرة ومصرف أبوظبي التجاري، بلغ سعر صرف الدولار نحو 18.25 جنيهاً للشراء، و 18.35جنيهاً للبيع.

وسجل في 6 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، سعر صرف الدولار مستوى 18.24 جنيهاً للشراء، و 18.34 جنيهاً للبيع.

وفي 5 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي، بلغ سعر صرف الدولار 18.22 جنيهاً للشراء، و 18.32 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 18.21 جنيهاً للشراء، و 18.34 جنيهاً للبيع. فيما سجل في 4 بنوك بقيادة الإسكندرية و "إتش إس بي سي" نحو 18.21 جنيهاً للشراء، و 18.31 جنيهاً للبيع.