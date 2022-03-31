هيئة قناة السويس للعربية: رفع رسوم العبور يتماشى وظروف السوق

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس سجلت في الفترة من يناير حتى 27 مارس الجاري، إيرادات بلغت مليارا و600 مليون دولار، بزيادة بلغت 18.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن قناة السويس تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن حركة العبور عبرها ترتبط بالتجارة من وإلى البحر الأسود. وأشار إلى أن القناة سجلت عبور 5068 سفينة خلال الفترة من يناير حتى 27 مارس الجاري، بزيادة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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من ناحية أخرى، أعلنت هيئة قناة السويس أنها سترفع رسوم العبور لعدد من فئات السفن اعتبارا من الأول من مايو المقبل.

وقالت الهيئة إنها سترفع رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية المحملة إلى 15% فوق الرسوم العادية، بدلاً من 5% سابقا.

وسيستمر أيضا فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

وقررت الهيئة أيضا رفع الرسوم الإضافية على ناقلات غاز البترول المسال المحملة وناقلات المواد الكيماوية والمواد السائلة الأخرى، إلى 20% من الرسوم العادية، بدلاً من 10% سابقا.

وسترتفع الرسوم الإضافية المفروضة على سفن الصب الجاف المحملة إلى 10%، من 5% سابقا، بينما سيتعين على السفن الأخرى دفع رسوم إضافية بنسبة 14% بدلاً من 7% سابقا.

وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت في فبراير الماضي، فرض رسوم إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى 10% بدءاً من أول مارس.

أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في مقابلة مع "العربية"، أن ثمة فرقا بين الرسوم السنوية وهي تلك التي لا يتم تغييرها سوى نهاية العام، وبين الزيادات المؤقتة التي تتغير وفقا للظروف.

وقال: "حاليا هناك تضخم حيث ارتفعت أسعار النفط والغاز وأسعار الشحن، لذا نحن نتعامل مع ظروف السوق كما حدث في فترة كورونا عندما أعلنا تخفيضات في الرسوم كانت وقتية وسريعة".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن مقابل نقص السفن القادمة من البحر الأسود والمحملة بخام البترول والحديد بسبب الحرب في أوكرانيا، هناك زيادة في سفن الخام ومنتجاته القادمة من منطقة الخليج في اتجاه كل من أوروبا وأميركا".

وأضاف: "هذا الشهر شهدنا زيادة بحوالي 50 سفينة من الجنوب إلى الشمال وهذا ما يخلق التوازن".