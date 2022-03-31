.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لهذه الأسباب ستكون نسبة التخصيص للأفراد في اكتتاب "ديوا" منخفضة نسبياً

  • الخط
سوق دبي

لهذه الأسباب ستكون نسبة التخصيص للأفراد في اكتتاب "ديوا" منخفضة نسبياً

طلال طوقان للعربية: الطرح اجتذب شريحة جديدة من المستثمرين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الاستثمار في BHM Capital، طلال طوقان، إن هناك إقبالا كبيرا على طرح هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، مشيرا إلى أن هيكلة الطرح جيدة جدا، حيث يكون هناك خيارات إذا لم يتم التخصيص بشكل كافٍ بالنسبة للمساهمين الأفراد، والذي يساهم في زيادة النشاط بالأسواق من خلال تداول واقتناء سهم الشركة عبر التداول المباشر.

وتوقع طوقان في مقابلة مع "العربية"، أن تكون نسبة التخصيص منخفضة نسبيا، لأن الإقبال كبير ولم يكن فقط من المجتمع المتواجد حاليا في الأسواق، وإنما اجتذب الطرح شريحة جديدة من المستثمرين والأفراد كون طبيعة عمل "ديوا" بسيطة وقريبة من الحياة اليومية للأفراد.

كما توقع أن يكون التسعير عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا وأوكرانيا تردان على تعثر المحادثات بتصعيد ميداني روسيا وأوكرانيا تردان على تعثر المحادثات بتصعيد ميداني
اكتشف المزيد