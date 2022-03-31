لهذه الأسباب ستكون نسبة التخصيص للأفراد في اكتتاب "ديوا" منخفضة نسبياً

قال رئيس الاستثمار في BHM Capital، طلال طوقان، إن هناك إقبالا كبيرا على طرح هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، مشيرا إلى أن هيكلة الطرح جيدة جدا، حيث يكون هناك خيارات إذا لم يتم التخصيص بشكل كافٍ بالنسبة للمساهمين الأفراد، والذي يساهم في زيادة النشاط بالأسواق من خلال تداول واقتناء سهم الشركة عبر التداول المباشر.

وتوقع طوقان في مقابلة مع "العربية"، أن تكون نسبة التخصيص منخفضة نسبيا، لأن الإقبال كبير ولم يكن فقط من المجتمع المتواجد حاليا في الأسواق، وإنما اجتذب الطرح شريحة جديدة من المستثمرين والأفراد كون طبيعة عمل "ديوا" بسيطة وقريبة من الحياة اليومية للأفراد.

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كما توقع أن يكون التسعير عند الحد الأعلى للنطاق السعري.