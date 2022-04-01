هل ارتفاع التضخم في منطقة اليورو سيسرّع قرار "المركزي" الأوروبي برفع الفائدة؟

قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في "ساكسو بنك"، ياسر الرواشدة، إن ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 7.5% في مارس الماضي، سيسرّع قرار البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة لأن الهدف الرئيسي للبنك هو التركيز على مستويات التضخم.

وتوقع الرواشدة في مقابلة مع "العربية"، أنه في حال لم يقر "المركزي" الأوروبي رفع الفائدة، فإن ذلك سيؤدي إلى ضعف اليورو وبالتالي سينعكس سلبا على التضخم.

مادة اعلانية

وشدد على أهمية تحرك البنك المركزي الأوروبي لكبح التضخم، لاسيما مع ارتفاع أسعار الغذاء المستمرة في الارتفاع، وكذلك أسعار الطاقة.

وأشار الرواشدة إلى أن استمرار الحرب الأوكرانية سيضغط أكثر على أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وكان التضخم في منطقة اليورو سجل 5.9% في فبراير 2022، حيث كان هذا المعدل يشكل النسبة الأعلى منذ بدء - مكتب الإحصاءات "يوروستات" التابع للمفوضية الأوروبية - العمل على هذا المؤشر في العام 1997.