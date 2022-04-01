هل ارتفاع التضخم في منطقة اليورو سيسرّع قرار "المركزي" الأوروبي برفع الفائدة؟
ياسر الرواشدة للعربية: استمرار الحرب الأوكرانية سيضغط أكثر على أوروبا
قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في "ساكسو بنك"، ياسر الرواشدة، إن ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 7.5% في مارس الماضي، سيسرّع قرار البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة لأن الهدف الرئيسي للبنك هو التركيز على مستويات التضخم.
وتوقع الرواشدة في مقابلة مع "العربية"، أنه في حال لم يقر "المركزي" الأوروبي رفع الفائدة، فإن ذلك سيؤدي إلى ضعف اليورو وبالتالي سينعكس سلبا على التضخم.
وشدد على أهمية تحرك البنك المركزي الأوروبي لكبح التضخم، لاسيما مع ارتفاع أسعار الغذاء المستمرة في الارتفاع، وكذلك أسعار الطاقة.
وأشار الرواشدة إلى أن استمرار الحرب الأوكرانية سيضغط أكثر على أوروبا خلال الفترة المقبلة.
وكان التضخم في منطقة اليورو سجل 5.9% في فبراير 2022، حيث كان هذا المعدل يشكل النسبة الأعلى منذ بدء - مكتب الإحصاءات "يوروستات" التابع للمفوضية الأوروبية - العمل على هذا المؤشر في العام 1997.
-
بوتين يوقع مرسوماً لدفع تكاليف استئجار وشراء الطائرات بالروبلبعد قرار تسديد ثمن الغاز المورد بالعملة الروسية اقتصاد
-
السويد: الحرب في أوكرانيا ستدفع النمو للتراجع وترفع الأسعارقال وزير المالية السويدي، اليوم الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا ستدفع النمو للتراجع وترفع الأسعار.وكانت السويد أعلنت في وقت سابق أنها ستخالف عقيدتها بعدم ... اقتصاد
-
الكرملين: إمدادات الغاز لأوروبا مستمرة.. بشرط الدفع بالروبلاعتبر أن دراسة ألمانيا لتأميم الشركات الروسية من "أعمال العصابات" طاقة