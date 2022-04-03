أساسيات أسواق النفط "مهددة".. هذه توقعات الأسعار في الربع الثاني

قال العضو المنتدب لشركة منار للطاقة جعفر الطائي، إن ردة فعل الأسواق النفطية حاليا تدل على أن أسس السوق "مهددة" فيما يتعلق بعرض محدود وطلب أكبر من المتوقع.

وأضاف الطائي في مقابلة مع "العربية"، أن العوامل الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية تلعب دورا أيضا.

مادة اعلانية

وأشار إلى أن إفراج الولايات المتحدة عن احتياطيات النفط الاستراتيجية هو قرار سياسي، موضحا أن بريطانيا ستتخذ نفس القرار.

وأكد أن هذه العوامل تضع ضغوطا هبوطية على الأسعار لمدة مؤقتة، مشيرا إلى أن أسس السوق قد لا تتغير مع استمرار تهديد إنتاج النفط الروسي.

ويرى الطائي أن الإنتاج السعودي والإماراتي والعراقي في أوبك "محدود"، لأن النفقات الرأسمالية محدودة ولكنها ستزيد خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن غالبية الزيادة في المعروض ستكون من دول أوبك.

ورجح أن تبقي أسعار النفط منخفضة خلال الثلاثة أشهر القادمة، وستبقي الأسعار في نطاق 80 إلى 100 دولار.

وتابع: "لا نتوقع بقاء الأسعار فوق 100 دولار لمدة طويلة، والصيف المقبل ستتغير القواعد التي تحتسب بها الأسعار، كما تترقب الأسواق تطورات العلاقة بين روسيا وأوكرانيا، كذلك تفشي فيروس كوفيد-19 يلعب دورا بتقويض انتعاش الطلب في الربع الثاني".

وتراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بأكثر من 14 دولارا لتسجل أكبر تراجع أسبوعي منذ أكثر من 10 أعوام.

وفقد خام نايمكس أكثر من 1% في تداولات يوم الجمعة، بعد أن قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الإفراج عن مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر.

كما قررت دول منضوية تحت وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن احتياطيات استراتيجية أيضا على أن يتم الكشف عن هذه الكميات في وقت لاحق.