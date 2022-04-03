سوفت بنك تصفي معظم محفظتها في "حوت ناسداك"

أغلقت سوفت بنك معظم مراكزها في صندوق التحوط SB Northstar – والذي كان يطلق عليه "حوت ناسداك" - بعد خسائر تراوحت بين 6 و7 مليارات دولار، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

واحتفظ مدير الاستثمار في Northstar، شركة SB Management، بأكثر من مليار دولار في الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في نهاية عام 2021، انخفاضاً من أكثر من 17 مليار دولار في العام السابق.

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يأتي ذلك، بعد أن تخلت الشركة عن غالبية استثماراتها الأوروبية أيضاً خلال نفس الفترة، والتي تضمنت رهاناً بقيمة 5 مليارات دولار على شركة روش هولدينغ لتصنيع الأدوية، وفقاً لمصادر فايننشال تايمز، والتي أفادت بأنه تم نقل المراكز المفتوحة المتبقية إلى حساب سوفت بنك غروب بشكل مباشر.

وتؤكد الأخبار الأخيرة، التصريحات السابقة لمؤسس سوفت بنك، ماساويشي سون في نوفمبر الماضي، بأن أنشطة صندوق التحوط الداخلي SB Northstar ومحفظتها قد تم تخفيضها بشكل كبير.

كما أفادت المصادر، أن أكشاي ناهيتا، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في سوفت بنك، والذي عمل على بعض أكبر صفقات الشركة، غادر منصبه يوم الخميس.

كانت وكالة بلومبرغ قد كشفت في ديسمبر الماضي، أن المدير التنفيذي يجري محادثات للمغادرة من أجل التركيز على صندوقه الخاص.