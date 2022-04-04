محلل مالي يستبعد قفزة سعرية كبيرة لسهم "ديوا" عند الإدراج.. لهذا السبب

قال مدير شريك في شركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، إن الاكتتاب على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، جاء في فترة غياب طويلة جدا على الاكتتابات، وبالتالي كان لذلك دور مهم في أن نشهد إقبالا كبيرا على هذا النوع من الاكتتابات، خصوصا مع الملاءة المالية القوية لـ"ديوا".

وأضاف الخطيب في مقابلة مع "العربية" عبر الهاتف، أن الإقبال الشديد من قبل المؤسسات كان له تأثير واضح، ما دفع "ديوا" إلى زيادة حجم التخصيص سواء للأفراد أو المؤسسات من 6.5% إلى 17%، كما أنه واضح أنه سيتم الإدراج على الحد الأعلى للسعر.

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واستبعد الخطيب حدوث قفزة سعرية كبيرة لسعر السهم عند الإدراج، لأن التقييمات جاءت بالحد الأعلى بالنسبة للشركة، لكنه قال إنه إذا حدث ذلك، فستكون سريعة لفترة مرحلية مؤقتة نتيجة غياب الاكتتابات وشهية الاكتتابات لدى المستثمرين بمختلف فئاتهم.