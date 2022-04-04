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 سيمكس للعربية: نعتزم زيادة استثماراتنا السنوية في مصر إلى 15 مليون دولار

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اقتصاد مصر

سيمكس للعربية: نعتزم زيادة استثماراتنا السنوية في مصر إلى 15 مليون دولار

الشركة خفضت استثماراتها السنوية إلى 10 ملايين دولار بمصر والإمارات في العامين الأخيرين

دبي - العربية.نت

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قال رئيس سيمكس مصر والإمارات ورئيس شركة أسمنت أسيوط كارلوس غونزالز ، إن استثمارات الشركة في مصر والإمارات انخفضت من 23 مليون دولار سنويا إلى ما يقرب من 10 ملايين دولار نظرا للظروف الراهنة، أي تراجع بأكثر من 50%.

ولفت غونزالز في مقابلة مع "العربية" إلى أن أزمة سلاسل الإمداد تعطل توسع الشركة في أسواق أخرى بخلاف مصر والإمارات.

وأشار إلى اعتزام الشركة استثمار 15 مليون دولار في مصر خلال العام الحالي بعد تدخل جهاز حماية المنافسة المصري بتنظيم السوق، بالإضافة إلى مليون أو مليوني دولار في الإمارات.

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