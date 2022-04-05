رئيس بورصة مسقط للعربية: نهدف إلى التصنيف كسوق ناشئة

أنهت بورصة مسقط أخيراً الإجراءات الخاصة بفتح السوق للاستثمار الأجنبي للشركات المدرجة في البورصة، بحيث أصبح التملك 100% للمستثمرين من كافة الجنسيات.

وقال هيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، في مقابلة مع "العربية"، إن هذا الإجراء "يعد أول خطوة نحو تحرير السوق، إذ نهدف بشكل أساسي إلى رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة ما يفرض إتاحة الأسهم للتداول أمام كافة الجنسيات".

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وأضاف أن الهدف يتمثل في فتح المجال للاستثمار الأجنبي، واستكمال كل الاستعدادات اللازمة لرفع تصنيف السوق إلى سوق الناشئة.

وتابع: "نجري المحادثات الرئيسية الآن مع فوتسي راسل، ولقد استكملنا المتطلبات الفنية لناحية الإجراءات الداخلية لكن التحديات الكبرى تتمثل في القيمة السوقية والسيولة وتداولات الأسهم، لذلك سيكون تركيزنا في الفترة القادمة على رفع السيولة وكانت أول خطوة رفع نسبة تملك الأجانب التي أتاحت قيمة سوقية أكبر ضمن مؤشرات فوتسي، ومن ثم تعزيز السيولة من خلال استراتيجيات أخرى".

ولفت إلى أن نسبة تملك الأجانب حالياً وصلت إلى 28% من القيمة السوقية، فيما حصة الأجانب من إجمالي التداولات لا تتعدى 4%، مع ارتفاع الأسهم المتاحة للاستثمار الأجنبي بنسبة 71%.

كما أشار إلى خطط قريبة لإطلاق صندوق صانع السوق.

وكان الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط صرح لـ "العربية" في وقت سابق من هذا العام، بأن السوق المالية تستهدف استيفاء متطلبات الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بحلول 2023.