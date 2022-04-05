رئيس Evolve للعربية: نستهدف إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب بـ500 مليون جنيه

قالت شركة Evolve للاستثمار القابضة في مصر، إنها بصدد إطلاق 3 صناديق للاستثمار في المعادن الثمينة بحجم مبدئي يبلغ 500 مليون جنيه، على أن يكون الصندوق مدعوماً بغطاء من الذهب.

وفي مقابلة مع "العربية"، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Evolve للاستثمار القابضة، سامح الترجمان، إن الصناديق تتوزع إلى صندوق بـ300 مليون جنيه، وصندوقين أخريين بقيمة 100 مليون جنيه لكل منهما.

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وتوقع أن يرتفع حجم الصناديق إلى مليار أو 1.5 مليار جنيه بعد طرح الصناديق للاكتتاب.

وأضاف الترجمان أن الشركة انتهت من نشرة الاكتتاب، والتي يتم مراجعتها حتى يتم تقديمها إلى هيئة الرقابة المالية للحصول على الموافقة النهائية.

ورجح أنه قد يتم إطلاق أول صندوق مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضح أن الصندوق يستهدف السماح للمؤسسات والأفراد أن يستثمروا في الذهب بدون شراء الذهب العيني نفسه، إنما يتم الأمر عبر وثيقة صادرة عن الصندوق.

وأشار الترجمان إلى أن الصناديق ستقوم بشراء كميات من الذهب وسيتم الاتفاق مع 3 بنوك مختلفة لتسويق منتجات الصندوق على عملاء هذه البنوك.