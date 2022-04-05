كيف ستغير صفقة "سيتي غروب" في البحرين تقييمات "الأهلي المتحد" للاندماج مع "بيتك"؟  

قال المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات عيد الشهري، إن صفقة بيع "سيتي غروب" لأعمالها المصرفية الاستهلاكية في البحرين إلى البنك الأهلي المتحد، ستزيد من قيمة البنك، مشيرا إلى محادثات الاندماج القائمة حاليا بين "الأهلي المتحد" وبيت التمويل الكويتي "بيتك".

وأضاف الشهري في مقابلة مع "العربية"، أنه مع الصفة الجديدة سيصبح البنك الأهلي المتحد أكبر وأقوى، كما أنه من الممكن أن يحافظ على سعر التبادل مع "بيت التمويل"، لافتا إلى أنه إذا ارتفع سهم "بيتك" فإن سهم "الأهلي المتحد" سيتبعه بشكل تدريجي، لكنه أوضح أن النسبة حاليا هي (3 إلى 1).

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وأكد الشهري أن من مصلحة مساهمي بنكي "بيت التمويل" و"الأهلي المتحد" إتمام الاندماج بين البنكين، كون الكيان الجديد المتوقع، سينافس على صفقات أكبر، كما أنه سيتوسع أكثر.

إلى ذلك، توقع الشهري، نتائج إيجابية للشركات الكويتية خلال الربع الأول من العام الجاري، لاسيما شركات النفط والبنوك.