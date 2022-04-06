إنفلونزا الطيور تضرب 24 ولاية أميركية.. ومسؤول يصرح بهذا الأمر!

قال وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك إنه لا يتوقع خسائر تصدير كبيرة لمنتجي الدواجن في الولايات المتحدة من تفشي إنفلونزا الطيور الذي انتشر في 24 ولاية.

يأتي ذلك، في حين دفع تفشي المرض أكثر من 80 دولة إلى الحد من المنتجات الأميركية المستوردة،

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وأشار فيلساك إلى أن القيود اقتصرت على الدواجن التي يتم تربيتها في المقاطعات أو الولايات المتضررة.

وقال في مؤتمر صحافي: "لم تكن هناك محاولة لفرض قيود على صادرات الدواجن الأميركية على مستوى الدولة، وهو مؤشر إيجابي".

ووفقاً لفيلساك، فقد ساعدت التحسينات في الأمن البيولوجي منذ تفشي المرض بشكل كبير في عامي 2014 و2015 على الحد من انتشار المرض.

وخلال الانتشار السابق للوباء، نفق أكثر من 50 مليون دجاجة وديك رومي بسبب المرض، كما تم إخلاء السكان في المناطق المصابة خلال تفشي المرض الذي امتد في عامي 2014 و2015، مما كلف الاقتصاد الأميركي خسائر بنحو 3.3 مليار دولار، وفقاً لتقييم وزارة الزراعة الأميركية، إذ حظرت 18 دولة - بما في ذلك الصين وروسيا وكوريا الجنوبية، الدواجن الأميركية في ذلك التوقيت.