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اتحاد الصناعات للعربية: خفض الجمارك سينعكس على أسعار السلع في مصر

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اقتصاد مصر

اتحاد الصناعات للعربية: خفض الجمارك سينعكس على أسعار السلع في مصر

دعوات لتغييرات في الرسوم الجمركية لتشجيع الصناعة المحلية

دبي - العربية.نت

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خاطبت وزارتا المالية والتجارة والصناعة في مصر، لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات لإعداد قائمة بأهم مدخلات الإنتاج والمنتجات المستوردة المطلوب تعديل التعريفة الجمركية عليها.

يأتي ذلك بهدف تشجيع الإنتاج المحلي واستبدال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة.

وفي مقابلة مع العربية، قال رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعة المصرية محمد البهي، إن مصر تساند القطاع الصناعي منذ فترة كبيرة، باعتبار الصناعة هي قاطرة تقدم الدول.

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وكشف أن جائحة كورونا وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني أثرت بشدة على مدخلات الإنتاج وسط ارتفاع التكاليف ونقص الإمدادات، فضلا عن الزيادة الكبيرة في أسعار النقل.

وأكد أن الدولة تحاول التخفيف عن المصنعين بإعداد قائمة بأهم مدخلات الإنتاج والمنتجات المستوردة لتعديل التعريفة الجمركية عليها.

وذكر أن القائمة ستتضمن بالمنتجات الواجب خفض الرسوم الجمركية عليها، وليس هناك حديث حول أي زيادة للرسوم.

وكشف أن خفض الجمارك قد ينعكس على تراجع أسعار المنتجات.

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