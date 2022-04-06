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كابيتال للاستثمارات: هذه أسباب صعود الأسواق الخليجية

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أسواق الخليج

كابيتال للاستثمارات: هذه أسباب صعود الأسواق الخليجية

أكدت للعربية أن المنطقة تشهد تدفقات نقدية كبيرة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الاستثمار في شركة كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن صعود أسواق منطقة الخليج خلال الفترة الحالية، يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن هناك عاملا استراتيجيا أهم، هو ما يدور في أوروبا حاليا.

وأوضح جمعة في مقابلة مع "العربية" أن ما يحدث في أوروبا والحديث عن عقوبات جديدة على روسيا، فضلا عن الانعزال لمصدر كبير جدا للطاقة والمعادن والسلع، كل ذلك يجعل منطقة الشرق الأوسط ترجع قوية استراتيجيا، مشيرا إلى أن كل ما يحدث بنيويا سيكون لصالح المنطقة.

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وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط قادرة على تزويد العالم بمختلف السلع، باستثناء الزراعية منها، مؤكدا أن المنطقة تشهد تدفقات نقدية كبيرة.

وذكر أن السيولة تبحث عن فرصة تكون موجودة أينما يوجد عمق الذي يأتي عند الإدراجات والاكتتابات والطروحات الأولية.

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