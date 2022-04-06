مبيعات الحلوى والمشروبات السكرية بأميركا مهددة بسبب باتمان وسبايدر مان

تتزايد دعوات خبراء الصحة في أميركا إلى إنهاء استخدام الشخصيات الكرتونية على العلامات التجارية مثل الحلوى والحبوب والمشروبات السكرية، للحد من "إلحاح الأطفال" لشراء مواد غنية بالسكر مزينة بشخصياتهم المفضلة.

ويتغير اختيار الأطفال لحبوب الإفطار أو معاجين الأسنان أو وجبة خفيفة للمدرسة بتغير فيلم الموسم، آخرها باتمان، وعند التجول اليوم في أي سوبرماركت سترى كل أنواع الشخصيات سبايدرمان، ويني ذا بو، وTony the Tiger أو حتى صور لأشخاص أو جدات أو أطفال.

مادة اعلانية

يرى الخبراء أن الشخصيات المميزة هي أدوات تستخدمها العلامات التجارية لإنشاء روابط عاطفية مع المستهلكين، وتذكيرهم بسماتهم الرئيسية مثل الصدق أو القوة كما يمكن أن تكون الشخصية المعروفة على منتج ما في المتجر اختصارا مرئيا للمستهلكين الذين لديهم خيارات لا حصر لها.

قبل الثورة الصناعية أواخر القرن التاسع عشر كانت المواد الغذائية والمنتجات المنزلية الأخرى تُزرع في المزارع العائلية أو تباع من بقالة محلية معروفة، إذ لم تكن هناك علامات تجارية كبيرة أو شبكات توزيع ضخمة.

وعندما أصبحت المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية منتجة في المصانع وبكميات كبيرة احتاجت الشركات المصنعة إلى طرق لإقناع المتسوقين بأن هذه المنتجات الجديدة المصنوعة في المصنع آمنة.

ترى الكاتبة سوزان ستراسر أن صور الأشخاص كعلامة تجارية كانت بمثابة بديل للعلاقات الشخصية التي اعتاد المستهلكون على امتلاكها عند شراء أطعمتهم، لذا وضع شخصيات مثل جدات وطهاة يرتدون قبعات ومآزر بيضاء يشير إلى النظافة والإتقان والجودة العالية تماماً كما لو كان المنتج مصنعاً في المنزل.

على سبيل المثال، منتجو علامة Quaker Oats للشوفان لم يكونوا من طائفة الكويكرز وهي إحدى الطوائف الدينية المسيحية، إلا أنهم اختاروا عام 1877 شخصية كويكر واسمه لاري لتمثيل العلامة التجارية وليعكس الصدق والأخلاق الرفيعة.

أيضاً علامة الرز Uncle Ben's كانت تسعى لاستقطاب شريحة الأميركيين الإفريقيين للتغلب على المنافسة، وفي عام 2020 تم إزالة الصورة من العلامة بدعوى العنصرية حتى علامة موز تشيكيتا، هناك أيضًا مطالبات بإزالتها.

وفي عام 1998 حُظر استخدام Marlboro Man في إعلانات ترويج التبغ. وفي تشيلي، حظرت الحكومة استخدام Tony the Tiger وTrix Rabbit على علب حبوب الإفطار لأنها غنية بالسكر.

كما يدعو خبراء الصحة اليوم إلى إنهاء استخدام الشخصيات على العلامات التجارية لتسويق منتجات مثل الحلوى والحبوب والمشروبات السكرية.