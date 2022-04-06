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أميركا توقف رخصة علاج فعّال ضد كورونا.. نجح في مواجهة "أوميكرون"

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"سوتروفيماب" سقطت فعاليته في مواجهة المتغير السائد من كورونا
فيروس كورونا

أميركا توقف رخصة علاج فعّال ضد كورونا.. نجح في مواجهة "أوميكرون"

"إدارة الغذاء والدواء" أكدت أنه لم يعد مصرحاً به في أي ولاية

دبي - العربية.نت

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أوقفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ترخيص علاج الأجسام المضادة من شركتي "Vir Biotechnology"، وغلاكسو سميثكلاين، بعدما سقطت فعاليته في مواجهة المتغير السائد الجديد من فيروس كورونا أوميكرون (BA.2).

وقالت الإدارة في بيان إن "سوتروفيماب"، العلاج المضاد لفيروس كورونا، لم يعد مصرحاً به في أي ولاية أميركية، بعد أن بات المتحور الجديد من أوميكرون يمثل أكثر من نصف حالات الإصابة بالفيروس في جميع المناطق.

وفي الشهر الماضي، حدت الوكالة من استخدام الدواء فقط في أجزاء من البلاد كان المتغير الجديد هو المسيطرة على الإصابات.

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وأشارت البيانات الحديثة إلى أن العلاج كان أقل فعالية ضد (BA.2) من المتغيرات الأخرى، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتمثل هذه الخطوة تحولاً مذهلاً في الأحداث بالنسبة لعلاج "سوتروفيماب"، والذي كان قبل بضعة أشهر فقط العلاج الوحيد الفعّال ضد "أوميكرون"، والذي يعتمد على تقنية الأجسام المضادة.

وتراجعت أسهم "Vir" بنسبة 11% لتغلق عند 22.42 دولار في نيويورك.

وقالت الشركتان إنهما تستعدان لتقديم بيانات عن جرعة أعلى من "سوتروفيماب" وتخططان لمشاركة النتائج مع المنظمين في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الشركتين المطورتين للعلاج، إنه مع استمرار تطور "كوفيد-19" وظهور متغيرات جديدة، نتوقع أن تستمر الحكومات والأنظمة الصحية في الحاجة إلى ترسانة كاملة ومتنوعة من اللقاحات والخيارات العلاجية للوقاية من المرض وعلاج المصابين.

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