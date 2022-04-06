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شراكة بين GM وهوندا لإنتاج سيارات كهربائية بسعر أقل من 30 ألف دولار

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سيارات كهربائية

شراكة بين GM وهوندا لإنتاج سيارات كهربائية بسعر أقل من 30 ألف دولار

سيتم تقديم أول سيارة كهربائية دفع رباعي بحلول 2027

دبي - العربية.نت

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تعتزم شركتا هوندا وجنرال موتورز، التعاون لتطوير سيارات كهربائية منخفضة التكلفة، وبناء قدرة إنتاجية تصل إلى ملايين المركبات للوصول للفئات الأكثر شعبية في السوق العالمية، على أن تبدأ الشركتان الإنتاج في أميركا الشمالية عام 2027.

وستعتمد جميع المركبات الكهربائية الجديدة على بُنية بطارية مشتركة، لكن سيستمر تصنيفها بوضوح بحسب الشركة المُصنّعة.

من جهتها ، صرّحت جنرال موتورز، بأنها ستقدم أول سيارة كهربائية دفع رباعي بأقل من 30 ألف دولار بحلول عام 2027.

وفي مقابلة مع العربية، قال كبير استراتيجيي الاستثمار في Kraneshares، أنطوني ساسين، إن جنرال موتورز لديها العديد من الاتفاقيات في جميع أنحاء العالم لإنتاج السيارات الكهربائية.

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