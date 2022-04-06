شركة تكنولوجيا عملاقة تغري موظفيها بـ"سكوتر" مجاني لإعادتهم إلى المكاتب

تستعد شركة غوغل لإعادة موظفيها إلى المكتب هذا الأسبوع، وكمكافأة إضافية، ستقدم لهم دراجات كهربائية مجانية للمساعدة في تسهيل الانتقال.

يأتي ذلك، بعد أن اتفق عملاق البحث، مع صانع السكوتر الإلكتروني "Unagi" لإطلاق برنامج جديد يسمى "Ride Scoot"، أو "اركب دراجة كهربائية"، حيث يمكن لمعظم العاملين في "غوغل" بالولايات المتحدة الحصول على مقابل التكلفة الكاملة للاشتراك الشهري في طراز سكوتر يوناغي.

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ويبلغ سعر طراز "وان" من سكوتر يوناغي 990 دولاراً، وهو سكوتر خفيف الوزن ثنائي المحرك يسير بسرعة قصوى تبلغ 30 كيلومترا في الساعة ومدى يصل إلى أكثر من 22 كيلومترا.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Unagi، ديفيد هايمان، إن الفكرة كانت مساعدة موظفي "غوغل" في الوصول إلى العمل - أو حتى إلى أقرب محطة للحافلات فقط".

وتأتي الفكرة كمحاولة من "غوغل" لتحسين تجربة العودة للعمل من المكتب بعد عامين من العمل المنزلي بسبب الوباء.

وجمعت شركة يوناغي الناشئة أكثر من 10 ملايين دولار من رأس المال الاستثماري العام الماضي، ولتوسيع نطاق أعمالها، أطلقت الشركة التي تتخذ من أوكلاند مقراً لها خدمة الاشتراك كبديل للملكية، إذ يمكن للعملاء دفع اشتراك شهر بقيمة 49 دولاراً في مدن محددة مقابل الحصول على نموذج يوناغي وان، وتتضمن الرسوم مصاريف الصيانة والتأمين من سرقة السكوتر أو تلفه.

واشترط الاتفاق بين "غوغل" و"يوناغي"، استخدام السكوتر من جانب الموظف لنحو 9 رحلات على الأقل شهرياً للحصول على تعويض كامل عن اشتراكهم الشهري.

وقال هايمان إن "Unagi" أبرمت صفقات مع شركات كبيرة أخرى مثل Salesforce لتشجيع الموظفين للعودة للعمل من المكتب، إضافة إلى اتفاقيات مع عدد من الفنادق والمناطق السكنية لوضع دراجات "Unagi" الكهربائية في البهو المخصص لعملائهم.