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أول تغريدة لمؤسس تويتر للبيع بـ48 مليون دولار.. كانت بـ2.9 مليون قبل عام! 

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أول تغريدة مؤسس تويتر
أول تغريدة لمؤسس تويتر
تويتر

أول تغريدة لمؤسس تويتر للبيع بـ48 مليون دولار.. كانت بـ2.9 مليون قبل عام!

مشتري تغريدة جاك دورسي دفع 2.9 مليون دولار وعرضها كـNFT على منصة OpenSea

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عرض Sina Estavi الرئيس التنفيذي لشركة البلوكشتين Bridge Oracle بيع التغريدة الأولى على منصة تويتر للمؤسس جاك دورسي مقابل 48 مليون دولار تقريباً على بورصة الـ NFT الرموز غير القابلة للاستبدال OpenSea، أي 16 ضعف ما دفعه مقابل تلك التغريدة قبل عام عند 2.9 مليون دولار.

وغرّد Estavi أنه سبيع تغريدة جاك دورسي التي تحمل تاريخ 21 مارس 2006 مقابل 14969 إيثر.

كما وعد بالتبرع بنسبة 50%، من عائدات البيع الي مؤسسة GiveDirect الخيرية.

وردّ دورسي على التغريدة "لماذا ليس 99% منها"؟ قاصداً العائدات، مضيفاً حساب إيلون ماسك في رده، علماً أن الأخير شغل وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بعد شرائه حصة في تويتر ودخوله مجلس الإدارة.

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