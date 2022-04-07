سوفت بنك ترفع مشتريات أسهمها 3 مرات خلال مارس.. والسهم يرتفع 8.5%

ضاعفت مجموعة سوفت بنك حجم عمليات إعادة شراء أسهمها بأكثر من 3 أضعاف إلى حوالي مليار دولار في مارس، مما ساعد أسعار أسهم الشركة على الانتعاش والحد من أفضل ارتفاع شهري لها خلال عام تقريباً.

واشترت شركة التكنولوجيا العملاقة 141.4 مليار ين (1.1 مليار دولار) من الأسهم الشهر الماضي، مقارنة بـ 46.2 مليار ين من الأسهم المشتراة في فبراير، وفقاً لملف إفصاح.

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وساعدت عمليات إعادة شراء الأسهم والتي تزامنت مع قفزة بنسبة 7.6% في أسهم مجموعة علي بابا القابضة المحدودة سوفت بنك على تجاوز مكاسب شهرية في أسعار الأسهم بنسبة 8.5%، وهو أفضل أداء لها منذ فبراير من العام الماضي.

وتعرضت أسهم سوفت بنك لضربة قوية بسبب بيع أسهم التكنولوجيا الصينية بقيادة علي بابا – والتي تمثل أكبر استثمار في محفظتها - حيث تكثف الدولة جهودها لتنظيم صناعات الإنترنت في حين أن الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة الأميركية ينذر بالسوء لأسهم القطاع.

وتراجع أسهم سوفت بنك 33% العام الماضي.

وأعلن الشريك المؤسس لمجموعة سوفت بنك، ماسا يوشي سون، في نوفمبر عن خطط لإعادة شراء ما يصل إلى 250 مليون سهم، أو 14.6%، مقابل ما يصل إلى 1 تريليون ين على مدار العام المقبل، في محاولة لاسترضاء المساهمين القلقين بشأن استمرار تعثر سعر أسهم سوفت بنك. وأدى القرار إلى ارتفاع الأسهم بنسبة 11% في أفضل أداء يومي لها منذ ديسمبر 2020.

ومع ذلك، لم تكن وتيرة عمليات إعادة شراء الأسهم بالسرعة التي توقعها البعض في السوق، حيث بلغ إجمالي المشتريات منذ الإعلان 344.6 مليار ين حتى نهاية مارس. وقال سون إن الجدول الزمني لعام واحد ليس ثابتاً ولكنه إرشادات تقريبية.