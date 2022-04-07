"أوربكس": لهذا السبب يركز الفيدرالي الأميركي على التضخم

قال كبير استراتيجي الأسواق في "أوربكس"، عاصم منصور، إن نتائج اجتماع الفيدرالي الأميركي، أظهرت أن العديد من الأعضاء يفضلون الاتجاه لرفع الفائدة خلال اجتماع مايو بمقدار نصف نقطة مئوية.

وأضاف منصور في مقابلة مع "العربية"، أن تلك التوقعات تزايدت خلال الفترة الأخيرة مع تسارع ارتفاع وتيرة التضخم في أسرع وتيرة خلال 40 عاما.

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وأكد أن "الفيدرالي" يركز على التضخم وسوق العمل، لكن تركيزه الأكبر على التضخم، كان بسبب التعافي الكامل لسوق العمل من تداعيات "كورونا"، وانخفاض معدلات البطالة بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة.

وأشار منصور إلى أن سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن، تدعم بشكل كبير فكرة التخفيف من الضغوط على المستهلك.

وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي "وافقوا بشكل عام" على تقليص حيازاته من سندات الخزانة بمقدار 60 مليار دولار شهريا وحيازاته من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 35 مليار دولار شهريا على أن يستمر على مدار فترة من ثلاثة أشهر أو "أطول قليلا".

وكان مجلس الاحتياطي بدأ برنامجا ضخما لشراء السندات في ربيع 2020 للمساعدة في كبح التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، مما أدى لتضخم ميزانيته العمومية.