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"المركز" الكويتي للعربية: التدفقات الأجنبية رفعت تقييمات أسواق الخليج

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أسواق الخليج

"المركز" الكويتي للعربية: التدفقات الأجنبية رفعت تقييمات أسواق الخليج

أكد أن السيولة موجودة بقوة.. ولن تضعفها الاكتتابات الضخمة

دبي - العربية.نت

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قال مدير إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المركز المالي الكويتي، فهد الرشيد، إن الاكتتابات الأخيرة في أسواق المال بمنطقة الخليج، والتي كان آخرها اكتتاب "ديوا"، تعد أمرا إيجابيا جدا للأسواق، حيث تضيف عمقا للأسواق الخليجية، إضافة إلى تنوع الشركات المدرجة، كما أن تأثير تلك الاكتتابات، إيجابي على مستويات السيولة.

وأضاف الرشيد في مقابلة مع "العربية"، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الأجانب بالأسواق الخليجية بشكل عام، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها أسواق الخليج مقارنة مع الأسواق الناشئة بشكل خاص والمتقدمة بشكل عام، تجعل أسواق المنطقة محط أنظار الكثير من المستثمرين.

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ولفت إلى دخول مستثمرين أجانب نشطين إلى أسواق المنطقة منذ بداية العام الجاري، خصوصا مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد الرشيد أن السيولة موجودة بقوة في الأسواق، مستبعدا أن تضعف الاكتتابات الضخمة السيولة، مشيرا إلى أنه على العكس قد تستقطب تلك الاكتتابات السيولة الأجنبية، وهو أمر إيجابي للأسواق على المدى المتوسط.

وبيّن أن التدفقات الأجنبية، رفعت من تقييمات الأسواق الخليجية، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها اقتصادات الخليج، أفضل مما كانت عليه خلال السنوات الـ10 السابقة.

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