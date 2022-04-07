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"بيركشاير" التابعة للملياردير بافيت تشتري حصة في HP بـ4.2 مليار دولار

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إتش بي
إتش بي
وارن بافيت

"بيركشاير" التابعة للملياردير بافيت تشتري حصة في HP بـ4.2 مليار دولار

ارتفعت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 10%

دبي - العربية.نت

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اشترت شركة بيركشاير هاثاواي التي يديرها المستثمر العالمي وارن بافيت حصة في شركة HP لأجهزة الكمبيوتر تقدر قيمتها بأكثر من 4.2 مليار دولار.

وتعكس هذه الخطوة توجّها لافتا نحو أسهم التكنولوجيا.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 10%، بعد أن كشفت بيانات رسمية أن Berkshire أصبح لديها استثمار بحوالي 121 مليون سهم في إتش بي.

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وقال متحدث باسم HP: "تعد Berkshire Hathaway واحدة من أكثر المستثمرين احترامًا في العالم ونرحب بهم كمستثمر في HP".

كان عملاق الاستثمار يبحث بشكل متزايد عن طرق لتشغيل أمواله، وساعده جزئيًا التقلبات التي أدت إلى انخفاض مؤشر S&P 500 بنسبة 6٪ تقريبًا هذا العام حتى الآن.

وأمضت شركة بافيت بعض الوقت خلال مارس الماضي في شراء أسهم في شركة أوكسيدنتال بتروليوم، حيث قامت ببناء حصة أصبحت الآن من بين أفضل 10 رهانات للأسهم العادية في بيركشاير.

ارتفع سهم HP بنسبة 53٪ في عام 2021، لكنه انخفض بنسبة 7.3٪ منذ بداية العام حتى إغلاق الأربعاء.

بيركشاير، التي ابتعدت تاريخياً عن بعض الاستثمارات التكنولوجية، اتجهت أكثر إلى هذا القطاع في السنوات الأخيرة وكونت حصة في شركة أبل بلغت قيمتها أكثر من 161 مليار دولار في نهاية عام 2021.

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